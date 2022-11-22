İran Büyükelçisi, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile bir araya geldi.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin iki ülke ve iki ulusun yararına geliştirme yolları ele alınırken bölgesel ve uluslararası siyasi ve güvenlik durumu gözden geçirildi.

İranlı büyükelçi Al Sadık bu görüşmede Tahran'ın elektrik, gaz ve enerji meselelerini destekleme konusundaki işbirliğini vurguladı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci de ülkesinin ulusların, bölge ülkelerinin ve dünyanın yararına bölgede güvenlik, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasından yana olduğunu söyledi.