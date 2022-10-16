İran Büyükelçisi, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

Bağdat’taki Es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede, İran-Irak ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede İran büyükelçisi, Abdullatif Reşid'i, Irak Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Irak'ta aylardır devam eden siyasi krizin ardından yeni Cumhurbaşkanı belli oldu. Parlamentoda 13 Ekim’de yapılan oylama sonucu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi olan ancak seçime bağımsız giren 78 yaşındaki Abdullatif Reşid, Irak'ın 4. Cumhurbaşkanı oldu.

Reşid, hükümeti kurma görevini Koordinasyon Grubu adayı Muhammed Şiya Sudani’ye verdi.

Irak Anayasası'na göre cumhurbaşkanı seçilmeden hükümet kurmak mümkün olmuyor.

Irak Anayasası gereğince yeni hükümeti kurmakla görevli olan Sudani'nin yeni kabineyi meclise 30 gün içerisinde sunması gerekiyor.