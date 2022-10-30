Irak'ın yeni Başbakanı İran'daki terör saldırısını kınadı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Görüşmede İran ve Irak arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İranlı büyükelçi İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei adına Irak'ta başbakanlık koltuğuna oturduğu için Muhammed Şiya es-Sudani'yi tebrik etti.

Irak yeni Başbakanı da bu görüşmede, İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısını kınayarak, Irak hükümeti ve halkının bu terör saldırısının kurbanlarıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Irak başbakanı ayrıca Irak ve İran arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.