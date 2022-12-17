  1. Azerbaycan
17 Ara 2022 11:12

İlham Aliyev, Romanya'ya gitti

İlham Aliyev, Romanya'ya gitti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in davetlisi olarak Bükreş'e gitti.

Azerbaycan medyasına göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in davetlisi olarak Bükreş'e gitti.

Daha önce İlham Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin 17 Aralık'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek deniz altı elektrik bağlantısı anlaşmasının imza törenine katılacağı bildirilmişti.

Macaristan Başbakanı Orban'ın basın sözcüsü Bertalan Havasi, anlaşmayla Azerbaycan elektriğinin Karadeniz'in altından geçmesi planlanan hatla Gürcistan ve Romanya üzerinden Macaristan'a ulaşacağını açıklamıştı.

İmza törenine, ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılacağı kaydedilmişti.

News Code 1906493

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