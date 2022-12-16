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16 Ara 2022 16:22

FIFA, Zelenskiy'in Dünya Kupası finalinde mesaj yayınlama talebini reddetti

FIFA, Zelenskiy'in Dünya Kupası finalinde mesaj yayınlama talebini reddetti

CNN, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Dünya Kupası finalinden önce mesaj paylaşma isteğinin FIFA tarafından reddedildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinde maşın başlama vuruşundan önce mesaj paylaşma talebinin FIFA tarafından reddedildiği öğrenildi.

CNN'e konuşan bir kaynak, Zelenskiy'in talebinin reddedilmesine şaşırdığını söyledi ve "FIFA'nın platformunu daha büyük bir iyilik için kullanmak istediğini sanıyorduk" dedi.

Öte yandan kaynak, Ukrayna ile FIFA yönetimi arasındaki görüşmelerin halen devam ettiğini açıkladı.

CNN ayrıca, yorum için FIFA'ya ulaştı, ancak yanıt alamadığını yazdı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1906481

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