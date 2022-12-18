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18 Ara 2022 10:04

Zelenskiy: Kiev'de durum kötü

Zelenskiy: Kiev'de durum kötü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnitsya ve Lviv bölgelerinde de" dedi.

Zelenskiy ayrıca, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1906515

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