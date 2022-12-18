Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnitsya ve Lviv bölgelerinde de" dedi.

Zelenskiy ayrıca, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Sputnik