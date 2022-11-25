İran'dan Suudi Arabistan'a diyalog mesajı

Sputnik’e konuşan İran Dışişleri Baaknı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran-Riyad ilişkilerine ilişkin, “Siyasi arenada, Irak’taki görüşmelerin son turunda varılan mutabakata bağlıyız. Bu anlaşmaya göre İran’ın yapması gereken her şey yapıldı. Suudiler anlaşmanın sadece birkaç maddesini yerine getirmedi. Tahran ve Riyad arasında diyalog ve işbirliğinin önemli, gerekli ve bölgede barış ve güvenlik için en etkili olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Emir Abdullahiyan, sözlerine şöyle devam etti:

“Suudilerin fon sağladığı belli medyanın, şiddet çağrısı ve terör propagandası yaparak İran’daki son olaylarda olumsuz rol oynamasından dolayı Suudi Arabistan’a protestomuzu dile getirdik. Bunun, Bağdat’ta varmayı başardığımız anlaşmaya ters bir adım olarak görüyoruz. Suudilerin, Bağdat görüşmelerinin 5. turunda aldıkları yükümlülüklerini yerine getirmesini ve iki ülkenin normal bağları genişletme yönünde adım atabilmesini umuyoruz."

İran’ın Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkilere “ilerleme ve gelişmenin” özgü olduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, “ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve Siyonistlerden farklı olarak, bu Arap ülkeleri İran’ın iç sorunlarına yönelik hasımca ve yapıcı olmayan siyasi duruş sergilemiyor” diye ekledi.