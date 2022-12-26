İran: Ukrayna savaşının bir parçası değiliz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin İran hakkındaki iddialarına tepki göstererek, “İran İHA'ları hususunda Dışişleri Bakanlığı ve ülke yetkilerleri birçok kez tavrını gösterdi. Şunu, bunu veya İran'ı suçlamanın, Ukrayan halkına ve ülke yöneticilerine hiçbir yararı olmaz. İran’ın Ukrayan’daki savaşın bir parçası olmadığını belirtmek isterim. Bu ülkedeki krizi çözmeye ve barışı tesis etmeye yardım etmeye hazırız. Herhangi bir Ukraynalı makamın yaptığı tehdidi sorumsuzca buluyoruz. Tehditkar açıklamaların siyasi ve hukuki sonuçlarının sorumluluğu Ukrayna tarafına aittir.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan arasında Ürdün’de yapılan görüşmenin iyi geçtiğini belirten Kenani, İran'la diyaloğa hazır olduklarını söyleyen Suudi Bakan Faysal bin Ferhan'ın son açıklamasını olumlu karşıladı.

Kenani, İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ilişkin, “İki ülke heyetleri arasında Bağdat hükümetinin desteğiyle 5 tur görüşme gerçekleştirildi, bu nedenle Irak'ta yeni bir müzakere turu yapılabilir.” açıklamasını yaptı.

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen İkinci Bağdat Konferansı sırasında Fransa Cumhurbaşaknı Emmanuel Macron’un İran hakkında yaptığı açıklamalarına yanıt veren Kenani, “İran’ın bölgedeki nüfuz ve etkisi göz önünde bulundurulduğunda İran olmadan bölgesel sorunların çözülmesi mümkün değildir.” ifadesini kullandı.

Sözcü Kenani, nükleer müzakerelerin son durumu hakkında, "Bağdat Konferansı'nda, İran ile Avrupa Birliği başmüzakerecileri arasında 2 saat süren bir görüşme gerçekleşti ve yeni müzakere turu için çok iyi bir fırsat yaratıldı. Ayrıca yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili konular tartışıldı ve müzakerelerde nihai anlaşmaya ulaşmak için yola devam edilmesi konusunda mutabık kalındı." diye konuştu.