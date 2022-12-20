Emir Abdullahiyan ve Borrell Ürdün'de görüştü

Bağdat konferansının ikinci turuna katılmak için Ürdün'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ve AB Nükleer Anlaşma Koordinatörü Enrique Mora da bu görüşmede hazır bulundu.

Görüşmede yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerdeki son durum ve Avrupa Birliği ve Batılı yetkililerin İran'daki son gelişmelere ilişkin tutumları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede İran'ın Viyana müzakerelerini sonuçlandırmaya hazır olduğunu belirterek, karşı taraflara yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım benimseyerek bir anlaşma ilan etmek için gerekli siyasi kararları almalarını tavsiye etti.

Emir Abdullahiyan ayrıca Batılı ülkelerin İran'da kargaşa çıkaranları destekleme ve İran'a karşı yasadışı yaptırımlar uygulama yaklaşımını kınadı.

İran'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki ilkeli tutumunu ve yaklaşımını anlatan Emir Abdullahiyan, Ulrayna krizinin barışçıl çözümlerle sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, İran'ın Ukrayna tarafıyla doğrudan etkileşim içinde herhangi bir yanlış anlaşılmayı çözmeye hazır olduğunu duyurdu.

Borrell de görüşmede, Avrupa Birliği'nin son aylarda İran'a yönelik tutumunu açıklayarak, AB'nin Viyana müzakerelerini ilerletme ve sonuca götürme kararlılığını vurguladı.