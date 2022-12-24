Müzakerelerde anlaşma penceresi sonsuza kadar açık kalmaz

Bağdat konferansının ikinci turuna katılmak için Ürdün'e giden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmüştü.

Borrell ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Borrell ile yaptığımız görüşmede nihai anlaşmanın son adımlarının atılması konusunda mutabık kaldık.

İran tarafından anlaşma penceresi açık, ancak sonsuza kadar açık kalmaz. Görüşmede Ukrayna hakkında da siyasi çözümü vurguladım. Ne Guantanamo ve Ebu Gureyb faciaları ne de Yemen ve Afganistan'da kadın ve çocuklara karşı işlenen cinayetler ABD'nin başkalarına vaaz vermesine izin vermez."

Borrell, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) hakkında, “Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi söz konusu olduğunda, KOEP'in alternatifi yoktur ve bunun aksini düşünenler kendilerini kandırıyorlar.” dedi.

Viyana Müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı' adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü.

Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütüldü.

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.