 İİT, BM’de alınan “İsrail işgali” kararından memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında Uluslararası Adalet

Divanı’ndan (ICJ) “istişari görüş” talep edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

İİT’den yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Kurulu’nda İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin ICJ’den istişari görüş istenmesi kararını destekleyen ülkelerin uluslararası hukuka bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

İİT Genel Sekreterliğinin, Genel Kurul’da kabul edilen karardan memnuniyet duyduğu kaydedilen açıklamada, kararın lehine oy kullanan ülkelerin hakikat, adalet ve barış ilkeleri ile uyumlu tutumlarından övgüyle söz edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında “istişari görüş vermesini” isteyen kararı kabul etmişti.

Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, resmi haber ajansı WAFA’ya yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulunun söz konusu kararı ile ICJ’den Filistin halkının geleceğini belirleme hakkı, işgal, yerleşim ve ilhak gibi ihlallere maruz kalmasına ilişkin görüş talep ettiğini aktarmıştı.

AA