Batı açısından cinayet işleyen İsrail desteği hak ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twiter üzerinden Siyonist İsrail’in işlediği cinayetleri destekleyen Batı ülkelerinin tutumunu eleştirdi.

Kenani, Siyonist İsrail’in 2022'de işlediği cinayetlere değinerek, "ABD ve Avrupa’ya göre Filistin halkına özellikle çocuklar ve kadınlara yönelik yapılan tüm cinayetler insan hakları ihlali değil ve İsrail rejimi desteği hak ediyor!” dedi.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, dün Filistin Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in ihlal ve saldırıları ile yıl boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"Bu yıl, 220'den fazla şehit verdiğimiz, 9 binden fazla kişinin yaralandığı ve 6 bin 500 tutuklunun bulunduğu acı dolu bir yıl oldu" diyen İştiyye, İsrail'in aynı dönemde Filistinlilere ait 832 binayı yıktığını ve 13 bin zeytin ağacını söktüğünü kaydetti.