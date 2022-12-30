İran'dan Siyonist rejime sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosoyal medya Twitter hesabından Siyoniat rejimin İran karşıtı addialarına tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Siyonist rejim başbakanı, İran'a karşı asılsız iddialarını tekrarlayarak, kendisi ve meşru olmayan İsrail rejimi için bir kimlik yaratmaya çalışıyor.

Siyonist rejim 70 yılı aşkın bir süredir kimlik kazanmak için soykırım, yağma, zorunlu göç ve insan haklarına aykırı olan onlarca eylemlerde bulundu. İngiltere, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin bu meşru olmayan varlığı desteklemeleri yanlıştır. Filistin yok edilemez".