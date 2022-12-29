İşgal rejiminin yahudileştirme planlarına karşı mücadelemiz sürecek

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, siyonist işgal rejiminin yeni hükümetinin öncelikleri karşısında Filistin halkının önceliklerinin de direniş ve birlik olacağını dile getirdi.

Heniyye, dün (28 Aralık Çarşamba) akşam yaptığı basın açıklamasında; "Herkesin bilmesi gerekir ki işgal liderlerinin siyasi eğilimleri ve düşünceleri özellikle de kurulan yeni hükümetin eğilimleri, durumunu bir sıcak tabağa konduğunda gösterecektir." dedi.

Heniyye, işgal rejiminin yahudileştirme planlarına ve yerleşim yerlerinin alanlarını genişletme uygulamalarına karşı kararlılıkla mücadelenin süreceğini, yerleşimcilerin tümü ve siyonistlerin sözde devletleri Filistin topraklarının tamamından atılıncaya kadar direnişin devam edeceğini vurguladı.

Heniyye, Filistin halkının özellikle de Batı Şeria ve Kudüs'teki ahalinin işgale karşı yeni direniş yöntemleri geliştireceğini ve siyonist işgalcinin tehditlerinin onun gözünü korkutamayacağını ifade etti.

Heniyye, Filistin halkının bütün sınırları aşacağını, işgalciyi ve onun yerleşimcilerini Filistin topraklarını, Kudüs'ü terk etmeye zorlayıncaya kadar sıkıştıracağını, işgal zindanlarındaki esirleri de kurtaracağını dile getirdi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi