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1 Nis 2023 12:09

Pakistan'da kumanya dağıtımında yaşanan izdihamda 11 kişi öldü

Pakistan'da kumanya dağıtımında yaşanan izdihamda 11 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde, bir fabrikanın işçilerine ücretsiz kumanya dağıtımında izdiham çıktı. İzihamda 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Site bölgesinde bir fabrika, çalışanlarının ailelerine ücretsiz gıda maddeleri dağıtılacağını açıkladı.

Gıda maddelerinin bulunduğu paketin dağıtımında güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle izdiham çıktı.

İzdihamda 8'i kadın, 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Polis, dağıtımı organize eden 7 kişiyi gözaltına aldı.

Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde 27 Mart'ta hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

News Code 1908406

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