Pakistan'da maden ocağındaki patlama

Aydınlık'a göre, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir maden ocağında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 24 saat sürdüğünü söyleyen yetkililer, 5 madencinin kurtarıldığını belirtti.

Yetkililer, patlamada 6 madencinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Eyalet Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajı yayımlarken, maden ocaklarında güvenlik önlemleriyle ilgili kapsamlı rapor hazırlanmasını istedi.

Öte yandan, Pakistan Maden İşçileri Birliği Başkanı Pir Muhammed Kakar ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerine defalarca hatırlatmalarına rağmen madencilerin çok tehlikeli şartlar altında çalıştıklarını söyledi.

Kakar, bu tür hadiseler sebebiyle son birkaç yılda çok sayıda kişinin öldüğünü belirterek, "Fakat bu durum kimsenin umrunda değil. Bunlar maden değil ölüm çukuru." dedi.

Pakistan'da maden ocağı sahipleri, ocaklarda güvenlik önlemlerini almadıkları ve gereken ekipmanları kurmadıkları gerekçesiyle eleştiriliyor.

Belucistan'ın Ketta şehrindeki bir maden ocağında 5 Şubat'ta meydana gelen patlamada 4 madenci hayatını kaybetmişti.