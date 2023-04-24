Türkiye'de son ayda kapanan şirket sayısı yüzde 23,2 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, mart ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17 oranında arttı.

TOBB; mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayınladı. Buna göre, bu yılın mart ayında kapanan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 23,2'lik artışla bin 451 şirket oldu. Mart ayında kapanan kooperatif sayısı da yüzde 17 arttı. Böylece kapanan toplam kooperatif sayısı 55 oldu. Mart ayında kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 4’lük bir azalma meydana geldi. Mart ayında toplam bin 642 gerçek kişi ticari işletme kapandı.

TÜİK verilerine göre, 2023’ün ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 32,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,5 arttı. Aynı dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,1 azalış oldu.



Mart ayında, tasfiye edilen şirket sayısı da bir önceki aya göre yüzde 12,4 oranında artarak bin 761 oldu. Mart ayında ayrıca yüzde 29,6'lık bir artışla 57 kooperatif tasfiye oldu.

TÜİK verilerine göre, mart ayında, 11 bin 319 şirket, 262 kooperatif ve 2 bin 209 ticari işletme kuruldu.

Mart kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 51,5 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 oranında azaldı.

2023’ün ilk 3 ayında, 2022’in ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 58,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,8 azaldı. ​

Kaynak: Milli Gazete