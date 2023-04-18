  1. Ekonomi
18 Nis 2023 11:51

İran'ın petrol dışı ticaret hacmi 113 milyar dolara ulaştı

İran'ın petrol dışı ticaret hacmi 113 milyar dolara ulaştı

İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, ülkenin petrol dışı ticaret hacminin 113 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, ülkenin petrol dışı ticaret hacminin 113 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Latifi bu sene İran'ın petrol dışı ihracat hacminin geçen seneye göre yüzde 10 arttığını belirtti.

İran'ın yaptığı ihracatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'e yapılan ihracat 14 milyar 584 milyon dolar olurken, bu ülkeyi, 10 milyar 238 milyon dolar ile Irak, 7 milyar 459 milyon dolar ile Türkiye, 5 milyar 767 milyon dolar ile BAE, 2 milyar 146 milyon dolar ile Hindistan izledi.

News Code 1908738

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