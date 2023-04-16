İran ve Venezuela arasında enerji anlaşması

Resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'nın başkenti Karakas'a giden İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ve Venezuelalı mevkidaşı Pedro Tellechea arasında petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi, rafinerilerin ve petrokimya komplekslerinin modernizasyonu ve petrol ticareti alanlarında yeni mutabakat zaptı imzalandı.

İran ve Venezuela son yıllarda başta petrol ve rafineri alanlarında olmak üzere birçok alanda ilişkileri iyice geliştirmiştir.

İran ayrıca Venezuela'daki en büyük rafineri kompleksinin restorasyonu sürecini de denetlemektedir.