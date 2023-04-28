Reisi, Huveyze Rafinerisi'nin açılış törenine katıldı

Eyalet gezisi kapsamında Huzistan eyaletinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Huveyze Gaz Rafinerisi'nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Bu projenin İranlı uzmanların çabaları sonucu faaliyete geçitğini aktaran Reisi, ortak gaz ve petrol sahalarının ön planda tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Ortak enerji sahaları ülke ve vatandaşların zenginliği ve sermayesidir. İran milletinin haklarını korumak için ortak sahalarla iligli gerekli tedbirler alınmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bu projenin faaliyete geçmesiyle birlikte daha önce sahada boşuna yanan 250 milyon fit küp gaz ulusal doğal gaz ağına enjekte edilecek ve bu sayı önümüzdeki birkaç ay içinde 500 milyon fit küp olacak." ifadesini kullandı.

Bu rafineride her gün 97 bin varile takbül eden 7 bin 318 ton doğal gaz, 6 bin 649 ton tatlı gaz ve 41 ton katı kükürt üretilecek.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Huveyze Gaz Rafinerisi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu proje, ülkenin enerji üretimine 250 milyon fit küp doğal gaz katacak." açıklamasını yaptı.