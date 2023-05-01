İran Ordusu gücüne güç katmaya devam ediyor

Mehr'e konuşan İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Hamid Vahidi, yakında bu kuvvetlere yerli insansız hava araçları (İHA) teslim edileceğini açıkladı ve "Değerli halkımıza uçak ile insansız hava araçlarının teslimatına ilişkin güzel haberlerimiz var. Bunu inşallah yakında açıklayacağız." dedi.

Tuğgeneral Vahidi, "Hava Kuvvetleri'nin gücü sürekli artıyor ve daha önce de söylediğim gibi ilerlemede bir an bile durmamalıyız." ifadesini kullandı.

Pilot yetiştirme progamı konusunda Tuğgeneral Vahidi, "Allah'ın izniyle tüm eğitimler ülkemizde veriliyor. Bu yeteneğe ulaştığımız için Allah'a şükrediyoruz. Yakın gelecekte dost ülkelerden pilot öğrenci alabiliriz." diye konuştu.