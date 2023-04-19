İranlı komutandan saldırı tehditlerine yanıt

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Hamid Vahidi, Ulusal Ordu Günü nedeniyle bugün Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Salı günü ülke çapında düzenlenen askeri geçit törenlerine atıfta bulunan Tuğgeneral Vahidi, bu törenlerin bölge ülkelerine barış ve dostluk mesajı verdiğini söyledi.

Tuğgeneral Vahidi, düşmanların ülkeye karşı bir hata yapması durumunda İran'ın ezici ve sert bir yanıt vereceğini belirtti.

İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü nedeniyle, Ayetullah Humeyni'nin (ra) başkent Tahran'daki türbesinin önünde kara, deniz, hava ve özel birliklere bağlı askerler geçit töreni düzenledi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, törende yaptığı konuşmada, Siyonist İsrail'in saldırı tehditlerine yanıt verdi.

Siyonist İsrail’e uyarıda bulunan Reisi, “İran Silahlı Kuvvetleri ülkeye karşı en ufak bir eyleme güçlü bir tepki verecek ve Hayfa ile Tel Aviv yok olacak.” dedi.