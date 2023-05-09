İran'ın günlük ham petrol üretimi Mart ayında değişmedi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi martta bir önceki aya göre 140 bin azalarak yaklaşık 29 milyon 90 bin varil oldu.

Bu rapora göre, aralarında İran'ın da bulunduğu 8 OPEC üyesinin günlük ham petrol üretimi Mart 2023’te bir önceki aya kıyasla değişmedi. Mart ayında sadece Venezuela'nın günlük petrol üretimi bir önceki aya göre arttı.

İran’ın günlük ham petrol üretimi martta yaklaşık 2 milyon 650 bin varil oldu.

Son günlerde İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin günlük ham petrol üretim kapasitesinin 3 milyon varile ulaştığını belirtmişti.