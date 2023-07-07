İran ve Irak ortak petrol projelerini görüştü

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ve Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulghani, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Uluslararası 8.Semineri'nin ikinci gününde petrol ve gaz alanında işbirliğini görüştü.

Bu görüşmede iki ülkenin petrol bakanları ikili petrol ilişkilerinin geliştirilmesine, petrol, gaz ve petrol ürünleri alanında işbirliğine vurgu yaptılar.

arasında ortak yatırımlar ve ortak petrol sahalarının geliştirilmesi, İran'ın teknik ve mühendislik hizmetlerinin Irak'a ihracatı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi de bu görüşmede ele alınan diğer konulardı.