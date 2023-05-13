İran: Irak'la gaz sözleşmesi 5 yıla kadar uzatılacak

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile Irak arasında petrol, gaz ve petrokimya alanında işbirliği muhtırasının imzalanmasına atıfta bulunarak, "İran beşeri sermaye, teknik ve mühendislik kapasiteleri açısından yüksek bir yere sahiptir. Dolayısıyla imzalanan muhtıraya göre, Irak tarafıyla bilgi alışverişi, ortak petrol sahalarının keşfi ve geliştirilmesi alanında işbirliği yapacağız." ifadesini kullandı.

Ovci ayrıca petrol ve doğal gaz boru hatlarının inşasının ve Irak petrol rafinerilerinin iyileştirilmesinin, iki ülke arasındaki mutabakat zaptında belirtilen diğer eksenler arasında yer aldığını söyledi.

İran'ın şu anda Bağdat ve Basra santralleriyle iki gaz iletim sözleşmesi olduğunu belirten Ovci, "Her iki tarafın mutabakatına göre bu iki sözleşme önümüzdeki 5 yıla kadar uzatılacak" dedi.