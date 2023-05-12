Irak-Türkiye arasındaki petrol ihracatı yeniden başlıyor

Irak'ın 25 Mart'ta Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanmasının ardından Türkiye ve Irak arasında durdurulan petrol ihracatı, Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden yeniden başlayacak.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani yaptığı yazılı açıklamada, Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Türk BOTAŞ şirketine petrol ihracatının 13 Mayıs’ta başlatılacağına dair bilgi verdiğini aktardı.

Abdulgani, SOMO’nun Türkiye'nin Ceyhan Limanı’ndan ham petrolün satışı ve pazarlanması için benimsenen mekanizmalara göre uluslararası şirketlerle sözleşmeleri tamamladığını kaydetti.

IKBY tarafı Türkiye’den talepte bulunmuştu

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdad ile Erbil arasında imzalanan anlaşmanın ardından bölge petrolünün Türkiye üzerinden yeniden ihracatının başlatılması için tüm prosedürlerin tamamlandığı aktarılmıştı.

ASOMO’nun dün Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye’den talepte bulunduğu belirtilmiş, “Petrol ihracatının başlatılması için IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Petrol Bakanlığı’nın Türkiye’den cevap bekliyorlar” denilmişti.

Kaynak: Sputnik