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29 May 2023 09:30

Siyonist İsrail'den Suriye'ye saldırı

Siyonist İsrail'den Suriye'ye saldırı

Suriye medyası, Siyonist İsrail'in gece saatlerinde Şam ve çevresine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Suriye medyası, başkent Şam ve çevresinin gece saatlerinde Siyonist İsrail güçleri tarafından füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Haberde, en az bir füzenin Şam Uluslararası Havalimanı'nın yakınlarına isabet ettği belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, füzelerin 1981’de Siyonist Rejim tarafından ilhak edilen Golan Tepeleri'nden fırlatıldığını bildirdi.

Bakanlık, Suriye hava savunma sistemlerinin füzelerin büyük bölümüne önleme yaptığını kaydetti.

İsrail rejimi, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman başkent bölgesi ve çevresine saldırılar düzenliyor.

News Code 1909547

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