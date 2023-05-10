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10 May 2023 08:36

Riyad ile Şam arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden başladı

Riyad ile Şam arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden başladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bunun, Arap Birliği'nin 7 Mayıs'ta aldığı karar ile Birleşmiş Milletler tüzüklerinin uygulanmasının yanı sıra kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için alındığı kaydedildi.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğuna dönmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1909200

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