Riyad ile Şam arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden başladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bunun, Arap Birliği'nin 7 Mayıs'ta aldığı karar ile Birleşmiş Milletler tüzüklerinin uygulanmasının yanı sıra kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için alındığı kaydedildi.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğuna dönmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Kaynak: Sputnik