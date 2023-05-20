  1. Dünya
  2. Avrupa
20 May 2023 19:08

Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya F-16 verme kararını değerlendirdi

Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya F-16 verme kararını değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray’ın, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını teslim ederken Rusya topraklarına saldırıları desteklemediğini dile getirmesinin yasal davranışın taklidi olduğunu belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Zvezda televizyonuna açıklamasında, ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını verme kararını değerlendirdi.

Zaharova, “Bu kararda elbette hiçbir hukuk, uluslararası hukuk veya iç mevzuata uyma yok. Bu tür beyanlarda bulunmanın ahlaki bir temeli de yok. Belli ki bu, bir kez daha sevdikleri bir şeyi yapma girişimi. Yani sözde insani ilke kisvesi altında kendi amaç ve hedeflerine ulaşmak için bilgileri manipüle etmek” yorumunda bulundu.

ABD’nin tüm bölgeye karşı savaş yürüttüğünü kaydeden Zaharova, Washington’un kimseye acımadığının açık olduğunu belirterek, “Bu sadece ülkemizle bir hesaplaşma değil. Elbette ABD, Ukrayna topraklarının ve halkının kendi amaçları için kullanıyor” dedi.

News Code 1909373

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler