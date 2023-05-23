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23 May 2023 11:21

ABD: Ukrayna’ya F-16 teslimatı önceliğimiz

ABD: Ukrayna’ya F-16 teslimatı önceliğimiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna ordusunun ABD yapımı F-16 modern savaş uçaklarıyla donatılmasının ABD için öncelik haline geldiğini ve teslimatın önümüzdeki aylarda başlayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında "Bu bizim için bir öncelik ve önümüzdeki aylarda uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Miller, teslimatın ne zaman ve nasıl yapılacağı ve hangi ülkelerin teslimata ve Ukraynalı pilotlara verilecek eğitime katılacağı yönünde ayrıntılar veremeyeceğini söyledi.

‘Rusya sınırları içinde saldırıları onaylamadığımızı ortaya koyduk’

Miller, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod Bölgesi’ne düzenlediği saldırıyla ilgili bir soru üzerine, “Ukrayna tarafına Rusya sınırları içindeki hedeflere yönelik saldırılarını desteklemediğimizi veya teşvik etmediğimizi açıkça ortaya koyduk” dedi.

Bununla birlikte Miller, Rusya için 'saldırgan' nitelendirmesinde bulundu.

Kaynak: Sputnik

News Code 1909426

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