ABD: Ukrayna’ya F-16 teslimatı önceliğimiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında "Bu bizim için bir öncelik ve önümüzdeki aylarda uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Miller, teslimatın ne zaman ve nasıl yapılacağı ve hangi ülkelerin teslimata ve Ukraynalı pilotlara verilecek eğitime katılacağı yönünde ayrıntılar veremeyeceğini söyledi.

‘Rusya sınırları içinde saldırıları onaylamadığımızı ortaya koyduk’

Miller, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod Bölgesi’ne düzenlediği saldırıyla ilgili bir soru üzerine, “Ukrayna tarafına Rusya sınırları içindeki hedeflere yönelik saldırılarını desteklemediğimizi veya teşvik etmediğimizi açıkça ortaya koyduk” dedi.

Bununla birlikte Miller, Rusya için 'saldırgan' nitelendirmesinde bulundu.

Kaynak: Sputnik