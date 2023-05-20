ABD, Ukrayna'ya F16 savaş uçakları verme kararı aldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Japonya'nın Hiroşima kentinde gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi sırasında basın toplantısı düzenledi. Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 liderlerine, Ukrayna hava kuvvetlerindeki pilotları eğitmek için F16 dahil dördüncü nesil savaş uçakları konusunda ortak bir çabayı destekleyeceğini bildirdiğini belirtti. Sullivan, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu desteği sağladıklarını ve sözlerini yerine getirdiklerini vurguladı.

Ukrayna'nın savunmasını uzun vadeli taahhütlerinin bir parçası olarak güçlendirmeyi görüştüklerini dile getiren Sullivan, "Eğitim ilerledikçe, uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç adet teslim edileceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sullivan, Başkan Biden'ın daha önce F16 seçeneğini masada tuttuğunu belirtti ve Ukrayna'ya sağlanan desteğin çatışmaların gerekliliklerine göre yapıldığını söyledi.

Ukraynalıları karşı saldırı yoluyla savaş alanında ilerleme kaydedecek seviyeye getirdiklerini ve dördüncü nesil savaş uçaklarının Ukrayna'nın ileride Rusya'ya karşı caydırıcılık ve savunma yeteneğinin bir parçası olduğunu vurgulayan Sullivan, ilk aşamada Ukraynalı pilotlara eğitim verileceğini söyledi. Uçakların tedarik edilme şeklinin müttefikler ve Ukraynalılarla birlikte belirleneceğini belirten Sullivan, bu kararların askeri komutanların tavsiyelerine dayanarak alındığını ifade etti. Sullivan, mevcut koşullarda Ukrayna'nın F16'lara ihtiyaç duymadığını düşündüklerini ancak gelecekte ihtiyaç duyacaklarını ve eğitimin şu anda başlamasının uygun bir zamanlama olduğunu aktardı.

Sullivan ayrıca ABD'nin ve diğer ortak ülkelerin Ukrayna'nın F16'larla Rusya topraklarına saldırmasını desteklemediğini ve Ukraynalıların da bu uyarıya uymaya hazır olduklarını belirtti.