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16 Haz 2023 14:49

İran-Türkiye sınırında 4.1 büyüklüğünde deprem

İran-Türkiye sınırında 4.1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Van Gölü olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

News Code 1909888

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