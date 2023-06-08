İran Genelkurmay Başkanı, Güler’i Tahran’a davet etti

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefonda görüştü.

Tümgeneral Bakıri, Bakan Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak, başarı dileklerini iletti.

Karşılıklı askeri işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Tümgeneral Bakıri, iki iyi ve stratejik komşu ülke olan İran ve Türkiye'nin ortak barış ve dostluk sınırlarına sahip olduğunu belirtti.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, telefon görüşmesinde muhatabı Yaşar Güler’i Tahran'a davet etti.

Yaşar Güler de görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye olarak son dönemde meydana gelen trajik deprem olayında İran'ın kardeşçe sağladığı insani yardımlarına tanık olduk. Türk halkı, bu dayanışma ve destekleri her zaman övüyor.” dedi.

Söz konusu görüşmede eğitim merkezlerinde bilgi ve deneyim paylaşımı dahil olmak üzere farklı düzeylerde ikili görüşmelerin devam edilmesi ve ortak tatbikatların yapılması vurgulandı.