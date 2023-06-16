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16 Haz 2023 15:56

Erdoğan'dan, Mısırlı mevkidaşı Sisi'ye Türkiye daveti

Erdoğan'dan, Mısırlı mevkidaşı Sisi'ye Türkiye daveti

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı.

Türkiye ile Mısır arasında normalleşme süreci devam ediyor.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Russia Today Arapça kanalına verdiği röportajda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

Büyükelçi, "Mısırlıların, Erdoğan’ı Mısır’da görmeyi arzuladıklarını biliyorum. İki Cumhurbaşkanı görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire’de gerçekleşecek.'' dedi.

NTV'nin edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası tebrik için arayan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi davet etti, Sisi de olumlu yanıt verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı'ndan kısa süre sonra Türkiye'ye gelebileceği ifade ediliyor.

News Code 1909890

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