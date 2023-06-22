İran'ın güneyi 4.2 şiddetinde depremle sallandı

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Kuherd kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, bu deprem yerel saatle 15.25'te yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Kuherd kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Kuherd kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, bu deprem yerel saatle 15.25'te yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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