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22 Haz 2023 16:09

İran'ın güneyi 4.2 şiddetinde depremle sallandı

İran'ın güneyi 4.2 şiddetinde depremle sallandı

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Kuherd kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Kuherd kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, bu deprem yerel saatle 15.25'te yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

News Code 1910022

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