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12 Tem 2023 14:20

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

Rusya ve Fars Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları arasındaki 6. Stratejik Diyalog Toplantısı'nın ortak bildirisi aradından Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Rusya ve Fars Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları arasındaki 6. Stratejik Diyalog Toplantısı'nın Ebu Musa, Büyük ve Küçük Tünb adalarıyla ilgili ortak bildirisinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan Rusya'nın Tahran Büyükelçisi'ne İran'ın protestoları iletildi.

Bu görüşmede Ebu Musa, Büyük ve Küçük Tünb adalarının sonsuza dek İran'a ait olduğunu vurgulanırken Rusya'nın bu konudaki yaklaşımını düzeltmesi istenildi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi İran'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yaaprak, Tahran'ın itirazlarını Moskova'ya ileteceğini bildirdi.

News Code 1910369

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