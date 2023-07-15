Rusya: İran'ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile ikili ilişkileri görüştü.

Görüşmede Rusya-Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin sonuç bildirgeside yer alan İran'la ilgili asılsız iddialar da gündeme getirildi.

Rus diplomat, ülkesinin İran'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledi.

Tahran, son günlerde düzenlenen Rusya-Fars Körfezi İşbirliği Konseyi toplantısı sonrasında, İran'a ait olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) egemenlik iddiasında bulunduğu Fars Körfezi'ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları hakkında yapılan ortak açıklamaya tepki göstermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, tepki olarak, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmıştı.