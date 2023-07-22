İran Meclisi'nden İsveç'te Kur'an'a yapılan saldırıya kınama

İsveç'te Irak Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlık bugün İran İslami Şura Meclisi'nde protesto edildi.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin eylemi kınayan milletvekilleri, ABD ve İngiltere karşıtı sloganlar attı.

İran halkı da dün cuma namazı sonrası İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı protesto etti.

Tahran'da yürüyüş sonunda protestocular adına bir bildiri okundu. Bildiride, Müslümanların bu saygısızlığa tek ses olarak tepki göstermesi ve diplomatik kurumların İsveç'le tüm ilişkileri kesmesi gerektiği ifade edildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e ikinci kere yapılan saygısızlığın şiddetle kınandığı vurgulanan bildiride, İslam ülkelerine İsveç mallarını boykot etme çağrısı yapıldı.

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, önceki gün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.