İran'dan önemli İsveç kararı

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İran, İsveç hükümeti kutsal kitapların korunması konusunda etkili adımlar atmadığı sürece İsveç’e büyükelçi göndermeyecek." dedi.

İsveç'in Tahran Büyükelçisinin görev süresinin sona erdiğini kaydeden Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırgan hareket nedeniyle İsveç'in yeni Tahran Büyükelçisini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, dün akşam saatlerinde İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç'te Ku'ran'a saldıran kişinin tutuklanıp yargılanması gerektiğini vurgulamıştı.

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, önceki gün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

Bunun üzerine İran, İsveç Büyükelçisi Mattias Lentz'i bakanlığa çağırdı.