Ayetullah Hamanei Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yayınladığı bir mesajda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı eyleminin acı, tehlikeli ve komplocu bir olay olduğunu belirterek, "Bütün islam alimleri bu cinayetin failine en ağır ceza kesilmesi kousunda hemfikirdir. İsveç hükümeti bu cinayetin failini İslam ülkelerinin yargı sistemlerine teslim etmelidir” dedi.

Ayetullah Hamanei’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık, acı verici, komplocu ve tehlikeli bir olaydır. Bütün islam alimleri bu cinayetin failine en ağır ceza kesilmesi kousunda hemfikirdir. İsveç hükümeti, suçluyu destekleyerek İslam dünyasına karşı bir savaş pozisyonu aldığını ve Müslüman milletlerin ve onların hükümetlerinin birçoğunun kin ve düşmanlığını kendine çektiğini bilmelidir.

İsveç hükümeti bu cinayetin failini İslam ülkelerinin yargı sistemlerine teslim etmelidir. Perde arkasındakı komplocular da Kur’an-ı Kerim’in kutsallığının her geçen gün daha da artacağını anlamalı.”