Galibaf: İsveç hükümeti sorumlu davranmalı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı eylemini kınadı.

Galibaf, "İsveç hükümeti bu eyleme karşı çıkma iddiasında dürüst değildir ve bu tür eylemleri önlemek için herhangi bir etkili önlem almamıştır." dedi.

Meclis Başkanı Galibaf, "Müslümanların duygularını incitmek ve inançlarını aşağılamak bedelsiz değildir ve İsveç hükümeti bu hakaretlerin karşısında sorumlu davranmalıdır." ifadesini kullandı.