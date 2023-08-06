  1. Kültür
6 Ağu 2023 13:53

İran yapımı belgesel filmi Ermeni seyircilerle buluşuyor

İran yapımı belgesel filmi Ermeni seyircilerle buluşuyor

İranlı yönetmen Ruhullah Ekberi’nin “Yörük Kızı” adlı belgesel filmi, Ermenistan’daki Altın Kayısı Belgesel Film Festivali’ne katılıyor.

Yönetmenliğini Ruhullah Ekberi’nin yaptığı “Yörük Kızı” belgesel filmi Ermenistan’daki Altın Kayısı Belgesel Film Festivali’nde gösterilecek.

Bu belgesel İran şampiyonu kadın kick boksçu Susan Reşidi'nin hayatını anlatıyor. Göçebe hayat sürdüren Susan Reşidi tüm sorunlar ve engellere rağmen, birkaç kez ülkede kick boks şampiyonu olmayı başarmıştır.

“Altın Kayısı” festivali Ermenistan Eğitim, Bilim Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle düzenleniyor.

Söz konusu festival, önümüzdeki 29 Ağustos- 5 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

News Code 1910811

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