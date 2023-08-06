İran yapımı belgesel filmi Ermeni seyircilerle buluşuyor

Yönetmenliğini Ruhullah Ekberi’nin yaptığı “Yörük Kızı” belgesel filmi Ermenistan’daki Altın Kayısı Belgesel Film Festivali’nde gösterilecek.

Bu belgesel İran şampiyonu kadın kick boksçu Susan Reşidi'nin hayatını anlatıyor. Göçebe hayat sürdüren Susan Reşidi tüm sorunlar ve engellere rağmen, birkaç kez ülkede kick boks şampiyonu olmayı başarmıştır.

“Altın Kayısı” festivali Ermenistan Eğitim, Bilim Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle düzenleniyor.

Söz konusu festival, önümüzdeki 29 Ağustos- 5 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.