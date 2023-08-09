İran-Vietnam ortak yapımı filme Vietnam Meclis Başkanı'ndan destek

İranlı yönetmen Kahraman Muhammedpur, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Vuong Dinh Hueb ile bir araya geldi.

Görüşmede Vietnam'da çekilmesi planlanan "Hanoi'de Aşk" isimli filminin yapmanın önündeki engeller ele alındı.

Dinh Hueb ise İran ile Vietnam'ın ilk ortak yapımı olan projeye gerekli desteğin verilmesi için Vietnam'ın Tahran Büyükelçisi Leung Konok'a ve beraberindeki diğer heyet yetkililerine talimat verdi.

"Hanoi'de Aşk" filminin pandemiden önce Vietnam'da çekilmesi gerekiyordu ancak Vietnam sınırlarının kapanması nedeniyle filmin yapımı ertelendi.

