Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali başlıyor

Haberler'e göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bu yıl 19. kez düzenlenecek Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali, 21 ülkeden filme ev sahipliği yapacak.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre festival bu yıl 5-9 Eylül'de gerçekleşecek.

Aralarında Pakistan, Bangladeş, İran, Kırgızistan, Tacikistan ve Fas'ın da yer aldığı 21 ülkeden 52 kısa ve uzun metrajlı yapım, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Yönetmenliğini Cenk İzgören, yapımcılığını Funda Belginer'in üstlendiği "Kafes İki Savaş Arasında" filmi de festivalde Türkiye adına yarışacak.

Festivalin bu yılki sloganı, "Kültürlerin diyaloğundan diyaloğun kültürüne" olarak belirlendi.

Tataristan Cumhuriyeti ve Rusya Müftüler Konseyi'nin ortak girişimi ile ilk olarak 2005'te başlatılan festival, Rusya'daki ve uluslararası toplumun İslam ve Müslümanlar hakkında objektif fikir sahibi olabilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.