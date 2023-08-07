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7 Ağu 2023 15:50

İran-Türkiye ortak yapımı "Ceviz Ağacı" Fransa'dan ödül aldı

İran-Türkiye ortak yapımı "Ceviz Ağacı" Fransa'dan ödül aldı

Yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yaptığı Ceviz Ağacı filmi Brittany Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü aldı.

Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı" filmi, Fransa'da gerçekleşen Brittany Uluslararası Film Festivali'nden "En İyi Senaryo" ödülüyle döndü. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'den ortak yapım desteği alan film, İran'da faaliyet gösteren Farabi Sinema Vakfının desteklediği ilk Türk-İran ortak yapımı olma özelliğini taşıyor.

Filmin konusu ve oyuncuları

Ataerkil bir kasabada yaşayan edebiyat öğretmeni Hayati'nin yaşam hikayesi üzerinden darbe sonrası travmalara ve kadın cinayetlerine ışık tutan filmin başrollerini Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil, Murat Mahmut Yazıcıoğlu ve Rıza Akın paylaştı. 

News Code 1910837

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