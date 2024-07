Bugün şehadet yıldönümü olan Hz. İmam Muhamemd Taki kimdir?

Bugün Hk 30 Zİlkade, Hz. İmam Muhammed Taki'nin (a.s) şehadet yıldönümüdür.

İmam Cevad diye meşhur olan Muhammed bin Ali bin Musa, Şiilerin dokuzuncu imamıdır. Hicretin 195. yılında Recep ayında Medine’de dünyaya geldi. İmam Cevad (a.s) 25 yaşındayken Abbasi halifesi Mu’tasım tarafından Bağdat’ta şehit oldu ve dedesi İmam Musa b. Cafer’in (a.s) Irak'ın Kâzımeyn’deki türbesinde toprağa verildi.

Annesi Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) eşi Mariye Kıbtiye’nin hanedanından gelen “Subeyke” hatundur. Elbette bazı kaynaklarda Hizran ve Reyhane diye de zikredilmiştir. Künyesi Ebu Cafer’dir. Genellikle tarihî rivayetlerde künyesi Ebu Cafer-i Evvel olan İmam Muhammed Bakır’ın künyesi ile karıştırılmaması için Ebu Cafer Sani (İkinci) olarak zikredilmektedir. En meşhur lakabı Cevad’dır. Taki, Murtaza, Kani, Razi, Muhtar, Mütevekkil ve Münteceb lakapları da İmam Cevad’ın (s.a.a) lakaplarından sayılmıştır.

İmam Cevad’ın (a.s) imameti iki Abbasi halifesi ile aynı döneme rastlamıştır. Birincisi 193 yılından 218 yılına kadar halifelik yapan Me’mun’dur. İmam Cevad, ömrünün 23 yılını bu Abbasi halifesi zamanında geçirmiştir. İkincisi, 218 yılından 220 yılına kadar halifelik yapan Mu’tasım’dır. İmam Cevad’ın imametinin iki yılı bu halife döneminde geçmiştir. İmamın yaşadığı şehir Medine idi, ancak mezkûr iki Abbasi halifesinin isteği üzerine İmam, Bağdat’a yolculuk yapmış ve Mu’tasım zamanında orada şehit olmuştur.

İmam Muhammed Taki'nin Ali ve Musa adında iki oğlu, Fatma ve Emame adında da iki kızı vard. Kendisinden sonra oğlu Ali en-Naki (a.s) imam olmuştur.

Çeşitli dinlere mensup düşünürler ile tartışma ve münazara oturumların düzenlenmesi, özellikle düşünürler olmak üzere halkın öğrenim ve eğitimine önem verilmesi, ayrıca dönem hakimlerinin insanlık karşıtı siyasetlerinin ifşa edilmesi, İmam Cevad'ın -as- kültürel çalışmalarının bazı alanları idi.

İmam Cevad’dan ders alacağımız hadisler

İmam Cevad'ın da diğer imamlar gibi üzerinde düşüneceğimiz ve ders alacağımız hadışlari verdir. Bu adislerden 10 tanesini sizin için seçtik:

1- “Kim Allah’a güvenirse, Allah onu sevindirir. Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Allah’a güvenmek, bir kaledir ki, emin müminden başkası ona sığınmaz. Allah’a tevekkül etmek, kötülükten kurtuluş ve her düşmana karşı sığınaktır. Din izzet, ilim hazine, susmak ise nurdur. Zühdün son derecesi, çok takvalı olmaktır. Bidatler gibi, dini yıkan bir şey olmaz. Tamah gibi insanları bozan bir şey bulunmaz! Halk yöneticiyle düzelir. Belalar duayla uzaklaştırılır.

2- "Kim facir bir kimseye ümit bağlarsa, en küçük cezası mahrumiyet olur."

3- “Allah-u Teala peygamberlerden birine şöyle vahiy etti: Dünyada zahitlik yapman rahatlığını çabuklaştırır; her şeyden kopup bana yönelmen seni benin yanımdan aziz kılar; (bu amellerin iyi de) fakat benin için biriyle düşman veya dost oldun mu?"

4- "Kim bir işe şahit olup da ondan hoşlanmazsa, onu görmeyen kimse gibi olur; kim de bir işi görmeyip de ona razı olursa, o işte bulunan kimse gibi olur."

5- "Cahil susarsa, insanlar ihtilafa düşmez."

6- "Biz bu dünyada birbirimizden ayrıyız. Ama (ahirette) kimin fikir ve inancı, arkadaşının fikir ve inancının aynısı olursa, nerede olursa olsun, o da onunla birlikte olur; çünkü asıl yerleşme yurdu ahiret yurdudur.”

7- "Kim bir konuşanın sözüne uyarsa, ona tapmış olur; konuşan Allah konuşursa, Allah’a tapmış olur; konuşan şeytanın diliyle konuşursa, şeytana tapmış olur."

8- "Tövbeyi geciktirmek, aldanıştır. Yapılacakları ertelemek, şaşkınlıktır. (Günah işlemek amacıyla) Allah’a karşı mazaret aramak, helâk olmaya sebep olur. Günah işlemekte ısrar etmek, kendini Allah’ın tuzağından güvende bilmenin sonucudur. Oysa “…Allah’ın tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan topluluktan başkası güvende olmaz."

9- "Allah’ın nimetleri bir kimseye çoğaldıkça, insanların ona ihtiyacı da çoğalır; kim bu zahmete katlanmazsa, o nimetleri yok olmaya hedef kılar."

10- "Dört haslet, bir iş yapmak için insana yardımcı olur: Sıhhat, zenginlik, ilim ve tevfik."

İmam Cevad ile ilgili Türkçe yazılan kitaplar

İmam Cevad ile ilgili Türkiye''de bir çok kitap çevirilmiştir. Bu kitaplardan biri Kevser Yayınevi tarafından yayınlanan Hidayet Önderleri 11 İmam Cevad-Kolektif isimli kitaptır.

Bu kitabın önsözünde şu ifadelere yer verilmiştir.

Hidayet Önderleri 11 İmam Cevad-Kolektif Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır. Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah''ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir. "Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah''ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt''imdir. Bunlar Havuz''da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır." Ehl-i Beyt''in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm''ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer. Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı''nın, Şia''nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı "Hidayet Önderleri" unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür. Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor. Elinizdeki kitapta, Resulullah''tan (s.a.a) sonra Ehl-i Beyt İmamları''nın dokuzuncusu ve hidayet önderlerinin on birincisi olan Muhammed Cevad''ın (a.s) hayatı incelenmiştir.