İran: Tahran-Kahire ilişkilerinde durgunluk dönemi geride kaldı

İran'ın Kahire'deki Menfaatleri Koruma Ofisi Başkanı Muhammed Hüseyin Sultaniferd, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, İran ile Mısır'ın artık herhangi bir sınırlama olmaksızın görüşmeler ve istişareler yürüttüğünü, ortak noktaların ve karşılıklı menfaatlerin daha da belirginleştiğini ve her zamankinden daha önemli hâle geldiğini ifade etti.

Sultaniferd, iki ülkenin büyük bir tarih ve medeniyete sahip olduğunu belirterek, yakında İran ve Mısır arasında turist değişimi için son adımların atılmasını umduğunu dile getirdi.