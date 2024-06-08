İranlı ünlü filozof Daryuş Şayegan'ın kitabı Türkçe'ye kazandırıldı

İranlı ünlü filozof Daryuş Şayegan'ın "Beş Varlık İklimi" eseri Zeynep Ekşi Özel & Nazanin Nikeghbal tarafdından Türkçe'ye kazandırıldı.

Çevirmen Ekşi Özel sosyal medya hesabında kitapla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Daryush Shayegan'ın, Firdevsi, Hayyâm, Sa'dî, Mevlânâ ve Hâfız'ın muhatabında oluşturduğu varoluşsal etkiyi ve istiğrak halini incelediği bu özel eserini Türkçeye kazandırmanın heyecanıyla...

Eser @ketebe "Çağdaş Fars Edebiyatı" serisinin de ikinci kitabı".

Ketebe Yayınevi tarafından yayınlanan kitabın önsözünde şu ifadelere yer verilmektedir:

"Çağdaş düşünürlerin başında gelen İranlı yazar ve filozof Daryush Shayegan, bizi neredeyse efsanevi bir statü kazandıkları söylenebilecek beş büyük şairle tanıştırıyor. İran ruhunun hâlâ çok canlı bir yönünü temsil eden Firdevsî, Hayyâm, Mevlânâ, Sa’dî ve Hâfız’ın muhatabında oluşturduğu varoluşsal etkiyi ve okuyucudaki anlık istiğrak halini irdeliyor. Öyle ki İranlılar, kıymetli şairlerinin dehası ve yarattığı varlık iklimi karşısında bir yanıyla büyülenirken yenilmişlerdir de.



Peki İranlıların edebiyat büyüklerine gösterdikleri saygı ve hürmetin altında hangi saikler yatmaktadır? Halkın, onların doğalarına bu kadar işleyen ve hayata dair neredeyse her düşüncelerine âdeta bir gölge gibi sirayet eden büyük şairleriyle kurdukları içten bağın ve ilişkilerinin kökeninde ne olabilir? Ezberinde Victor Hugo, Baudelaire, Shakespeare ya da Milton’dan bir şeyler olmayanların aksine, hangi özellik İranlıları bu konuda diğer milletlerden ayırır?



İşte bu şairlerin bulunduğu o yegâne bahçede, dinginlikten coşkunluğa ve farklı mevsimlerin ritmine kadar her türlü vaziyet aynı anda, aynı mekânda arz-ı endam eder".

Daryuş Şayegan kimdir?

Şayegan 1935 yılında doğdu. Doktorasını 1960’li yıllarda Sorbonne Üniversitesi’nden alan Şayegan’ın hocası İslam felsefesi tarihi ile ilgili çalışmalarıyla İslam coğrafyasında da çokça tanınan Henri Corbin’di.

Batı ve doğu kültürlerini karşılaştırmalı olarak çalışan Şayegan’ın kitaplarından bazıları Türkçeye de çevrilmiş durumda. Bu kitaplar Yaralı Bilinç Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni ve Melez Bilinç.