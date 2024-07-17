Pezeşkiyan Katar Emir ile telefonda görüştü

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, İran ve Katar'ın ortak görüşlerine değinerek, ''İki ülke olarak bölgesel istikrar ve kalkınmayı güçlendirmek için tek başarılı yöntemin işbirliği ile müzakere ve sorumluluk üstelenme olduğuna inanıyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Katar'la ilişkilerin düzeyinin artırılmasını ciddi bir şekilde takip edeceğim.'' ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, Katar hükümetinin masum Filistin milletinin haklarını destekleme konusundaki kararlı tutumunu takdir etti.

Görüşmede Katar Emiri de, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

Pezeşkiyan'a yeni görevinde başarılar dileyen Katar Emiri, İran halkı için barış, huzur ve refah diledi.

Katar Emir, Cumuhrbaşkanı Pezeşkiyan’ın son günlerde bölge ülkelerine hitaben yayınladığı mesaja atıfta bulunarak, ''Görüşleriniz, bölgedeki tüm ülkelere sevgi ve barış mesajı taşıyor.’’ diye konuştu.