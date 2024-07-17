Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Muhammed bin Selman, İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

Suudi yetkili, iki ülke arasında çeşitli alanlarda tesis edilen işbirliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, karşılıklı ilişkilerin daha da artırılması gerektiğini vurguladı.

Daha önce Kral Selman bin Abdülaziz, Prens Muhammed bin Selman, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a bir tebrik telgrafı göndermişti.